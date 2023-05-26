ضبط مروج الحشيش بجدة ومهربي القات في جازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة؛ لترويجه (18.7) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

مهربو القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.