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تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط مروج الحشيش ومُهرب القات في الشرقية وعسير

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
ضبط مروج الحشيش ومُهرب القات في الشرقية وعسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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مهرب القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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