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تمت إحالته للنيابة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

 

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