ضبط مروج حشيش بالجوف وإحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان قناة رياضية تعتذر إلى النصر إجلاء السكان بغواتيمالا بعد ثوران بركان وارتفاع الرماد لـ 6 كم عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز 250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين ومروجي المخدرات
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر وممنوعات، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
🎥 دوريات الأمن بمنطقة الجوف تقبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/w46fnGHSaCقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) May 5, 2023
وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي وذخيرة حية.
وذكرت مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.