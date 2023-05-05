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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج حشيش بالجوف وإحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
ضبط مروج حشيش بالجوف وإحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر وممنوعات، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الشمالية

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي وذخيرة حية.

وذكرت مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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