ضبط مقيم و3 مخالفين لترويجهم القات والأقراص المخدرة سحابة نووية تقترب من أوروبا محمد بن سلمان يعلن اعتماد إعلان جدة في ختام القمة العربية العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية ولي عهد الكويت: التفاهمات السعودية الإيرانية ستنعكس إيجابًا على المنطقة منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة السودان محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة سجل سلبي لـ كوزمين كونترا ضد الهلال الفتح الأكثر استحواذًا في الجولة الـ27 الجدعان: السعودية تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهم 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.