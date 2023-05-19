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بمنطقتي الرياض وعسير

ضبط مقيم و3 مخالفين لترويجهم القات والأقراص المخدرة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
ضبط مقيم و3 مخالفين لترويجهم القات والأقراص المخدرة
المواطن - واس

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب القات المخدر

كما قبضت شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهم 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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