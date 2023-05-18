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تم إحالتهما للجهة المختصة

ضبط مقيم ويمني لتهريب الحشيش والقات بالشرقية وجازان

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
ضبط مقيم ويمني لتهريب الحشيش والقات بالشرقية وجازان
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الهندية بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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