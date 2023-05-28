ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان

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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (101) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف صهريج مياه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.