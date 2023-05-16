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تم إحالتهما إلى النيابة العامة

ضبط مواطنين روّجا الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بالشمالية

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
ضبط مواطنين روّجا الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بالشمالية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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