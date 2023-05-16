ضبط مواطنين روّجا الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بالشمالية

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.