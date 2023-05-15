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يواجهان غرامة 3000 ريال

ضبط مواطنين لإشعالهما النار في متنزه السودة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
ضبط مواطنين لإشعالهما النار في متنزه السودة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي، في متنزه السودة بمنطقة عسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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