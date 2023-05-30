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تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في العرضيات والأحساء

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في العرضيات والأحساء
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة العرضيات لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

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ترويج الإمفيتامين

قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لاتخاذه مزرعته وكرًا لترويج (71,967) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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