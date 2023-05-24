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تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطنَين لترويج وتهريب المخدرات بالقصيم وجازان

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
ضبط مواطنَين لترويج وتهريب المخدرات بالقصيم وجازان
المواطن - واس

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ألقت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية، وذخيرة حية، وهواتف متنقلة، ولوحات مركبات غير عائدة له، وجرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

تهريب القات

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه 114 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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