ضبط مواطن اتخذ منزلًا مجهزًا بالكاميرات وكرًا لترويج الشبو بالباحة

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قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطن لاتخاذه منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.
📹 | شرطة منطقة الباحة تقبض على شخص لاتخاذه منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/bjyeLuPGZ2قد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) May 13, 2023
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.