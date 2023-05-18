ضبط مواطن اتخذ وكرًا لترويج الحشيش بالزلفي

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لاتخاذه استراحة في محافظة الزلفي وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراء النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.