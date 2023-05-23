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تمت إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مواطن بعسير وإحباط تهريب 150 كيلو قات في جازان

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
ضبط مواطن بعسير وإحباط تهريب 150 كيلو قات في جازان
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مهرب القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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