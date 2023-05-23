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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الممنوعة بالعرضيات

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
ضبط مواطن لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الممنوعة بالعرضيات
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة العرضيات لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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