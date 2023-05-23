الإيطالي أورساتو يدير مباراة النصر والشباب ضبط مواطن لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الممنوعة بالعرضيات قاض أمريكي يرفض دعوى ضد إيلون ماسك القمر يقترن بكوكب الجمال الليلة بورصة وول ستريت تهبط بسبب صورة انفجار مزيف في البنتاغون وزير الداخلية: رحلة ريانة والقرني للفضاء تخدم العلم والإنسانية تحذير: استمرار عواصف وأمطار الباحة حتى المساء وزارة الحج والعمرة تُدشن التجربة الفرضية الثانية لمنظومة تفويج الحجاج الفالح: السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة العرضيات لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.