ضبط مواطن لترويجه الحشيش في الجوف

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، على مواطن بمنطقة الجوف، لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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