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تم إحالته إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالحدود الشمالية

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على مواطن بمدينة عرعر لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبالغ مالية.

وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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