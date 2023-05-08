Icon

بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. انطلاق الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني Icon موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ومطالب المعلمين والمعلمات Icon مروجو الحشيش والإمفيتامين في جدة والباحة بقبضة الأمن Icon لحظة سقوط طائرة ميغ-21 فوق منزل بالهند Icon ضبط مواطن و3 يمنيين لتهريبهم القات في جازان وعسير Icon المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ورشة عن الملكية الفكرية Icon الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية Icon  مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل Icon وول ستريت: عودة سوريا خطوة تؤكد رفض المصالح الأمريكية بالمنطقة Icon نقل عشرات الأطفال في اليابان للمستشفى بسبب رائحة نفاذة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تمت إحالتهم لجهة الاختصاص

ضبط مواطن و3 يمنيين لتهريبهم القات في جازان وعسير

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
ضبط مواطن و3 يمنيين لتهريبهم القات في جازان وعسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لمحاولته تهريب (200) كيلو جرام من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

تهريب 200 كيلو قات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن

11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن

وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس

وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة