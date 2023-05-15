ضبط 132 كجم من القات قبل ترويجها بجازان

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تهريب 132 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.