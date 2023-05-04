ضبط 1593 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة جماهير الأهلي مع اقتراب الصعود : عاد كبير جدة نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يصل لندن للمشاركة في تتويج الملك تشارلز آثار عَرَق بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة تركي آل الشيخ يطلق مسابقة لمشاهدي حفل روائع الموجي: ورونا إبداعكم الليلة فيصل بن فرحان لـ غوتيريش: مستمرون في إجلاء رعايا الدول من السودان الطفلة سارة تروي تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو زيلينسكي من لاهاي: يجب محاكمة بوتين على أفعاله بايدن يصدر أمرًا تنفيذيًا بمعاقبة من يزعزع استقرار السودان
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1593 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور ، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.