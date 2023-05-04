ضبط 1593 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1593 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور ، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

الحملة الميدانية

وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.