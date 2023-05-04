مدني الدمام يخمد حريقًا في محل تجاري ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية الوطنية لمكافحة المخدرات تعدد مضار التعاطي: خطير على الجميع الإطاحة بـ محقق كورونا بسبب سلوك جنسي رقم مميز لمباراة الشباب والفتح التأمينات: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى مدير الطب الوقائي: لقاحات كورونا آمنة ولا تسبب ضعف المناعة حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك
ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض (164,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاحًا ناريًا داخل مركبة، خلال محاولة نقلها عبر طريق الأرطاوي الصحراوي، بمحافظة القويعية.
📹 | الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تضبط (164,000) قرصًا من مادة الإمفيتامين خلال محاولة نقلها عبر طريق صحراوي ، بمحافظة القويعية .#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/LFgHpyoZZ9
— الأمن العام (@security_gov) May 4, 2023
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.