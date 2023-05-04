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خلال محاولة نقل عبر طريق الأرطاوي

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض (164,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاحًا ناريًا داخل مركبة، خلال محاولة نقلها عبر طريق الأرطاوي الصحراوي، بمحافظة القويعية.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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