ضبط 1799 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة الرئيس السوري يصل إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية قمم عربية لا تُنسى ارتبطت بأحداث مفصلية أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض لا تتناولوا الموز قبل النوم الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف كلوب مودريتش يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن ملك البحرين: قمة جدة تدعم تطلعات الشعوب العربية هالاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1799 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور ، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.