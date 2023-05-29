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تمت إحالتهم وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (350) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على المهربين

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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