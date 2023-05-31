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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

العقوبة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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