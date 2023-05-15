ضبط مقيمتين وبنجلاديشي لترويجهم الشبو والأقراص المخدرة بالرياض

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية ومقيمتين من الجنسية الإندونيسية بمنطقة الرياض، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.