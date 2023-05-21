Icon

ضبط 3 مواطنين بتهمة ترويج الإمفيتامين المخدر Icon العامري يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بمشاركة 70 شخصية Icon عرض سعودي لضم داني سيبايوس Icon بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة Icon تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي Icon اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا Icon الصحة: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين Icon أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن Icon سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه Icon حساب المواطن يكشف موعد صدور الأهلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة

ضبط 3 مواطنين بتهمة ترويج الإمفيتامين المخدر

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
ضبط 3 مواطنين بتهمة ترويج الإمفيتامين المخدر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيش في منطقة جازان على 3 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

قد يهمّك أيضاً
الشباب يسعى لإنقاذ موسمه ضد النصر

الشباب يسعى لإنقاذ موسمه ضد النصر

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية