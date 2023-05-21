ضبط 3 مواطنين بتهمة ترويج الإمفيتامين المخدر العامري يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بمشاركة 70 شخصية عرض سعودي لضم داني سيبايوس بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا الصحة: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه حساب المواطن يكشف موعد صدور الأهلية
قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيش في منطقة جازان على 3 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.