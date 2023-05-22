الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 41 مئوية وظائف شاغرة لدى شركة النهدي الطبيّة ضبط 3 مواطنين وإحباط تهريب المخدرات في الشرقية وجازان مشاهد لتدفق وجريان السيول بثلوث المنظر اليوم.. وصول التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى الرياض شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن توفّر وظائف شاغرة الصناعات الكهربائية توصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى 50 هللة تحذير لأهالي الطائف: عواصف وأمطار حتى المساء مشاعر طفل سعودي تجاه رائدة الفضاء ريانة برناوي وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (30,408) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.