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تمت إحالتهم للنيابة العامة وتسليم المضبوطات

ضبط 3 مواطنين وإحباط تهريب المخدرات في الشرقية وجازان

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
ضبط 3 مواطنين وإحباط تهريب المخدرات في الشرقية وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (30,408) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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