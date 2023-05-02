ضبط 4 مواطنين بعسير لترويجهم الحشيش والإمفيتامين

قبضت مكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح وذخيرة حية وممنوعات ومبلغ مالي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ غن المهربين

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