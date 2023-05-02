اغتيال وزير في أوغندا على يد حارسه الشخصي نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة 447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء اشتباكات السودان دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها توقع أمطار صيفية واسعة النطاق ونادرة على المملكة بريطانيا تشيِّد أول برج سكني للنساء فقط ضبط 4 مواطنين بعسير لترويجهم الحشيش والإمفيتامين جماهير الاتحاد: محمد نور لا يُقارن مقطع صادم لاعتداء وحشي من 9 تلاميذ على معلمة انتهاء أولى منافسات الرياضات الإلكترونية السعودية التايلندية في باتايا
قبضت مكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح وذخيرة حية وممنوعات ومبلغ مالي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.