ضبط 5 مواطنين لتهريبهم وترويجهم المخدرات في حائل وعسير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 3 مواطنين؛ لمحاولتهم تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهما مادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.