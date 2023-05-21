أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 52 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق السعودية، وأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

مخالفات رعي وإشعال نيران

وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مخالفين لنظام البيئة عبر إشعال النيران في أراضي الغطاء النباتي، و43 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1205 متون من الإبل، و77 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، بالإضافة إلى مخالفين لنظام البيئة لنقلهما وبيعهما وتخزينهما الحطب والفحم المحليين.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 5 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، وأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.