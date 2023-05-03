فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي إنقاذ شاب من بتر ذراعه بعد تعرضه لنزيف بتبوك مروجو المخدرات في تبوك بقبضة الشرطة سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد التعاون غياب سالم الدوسري يُربك حسابات دياز أمام أوراوا أطباء في بريطانيا يخيطون قدم رجل بالعكس الكويت: اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالسودان انتهاك صارخ للأعراف الدولية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (53) مخالفًا لنظام البيئة، (32) مواطنًا، ومواطنان خليجيان و (18) مقيمًا من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1251) متنًا من الإبل، و(230) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.