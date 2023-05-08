ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة منافس أردوغان في الانتخابات التركية يلوح بـ بصلة لجذب الناخبين زيلينسكي: سنهزم بوتين كما هُزمت النازية ظهور خاص ومفاجئ للملك تشارلز وزوجته في أمريكان آيدول المواساة توزع 300 مليون ريال أرباحاً عن 2022 القبض على مروجي القات وإحباط عمليتي تهريب في جازان الأسواق الأمريكية تقترب من كارثة ومؤشر ستاندرد آند بورز الدليل هاتف جديد من غوغل قابل للطي بمميزات مثيرة ساعة آبل تنقذ صاحبتها من موت محتم
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفًا لنظام البيئة، (33) مواطنًا، و(21) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (928) متنًا من الإبل، و(210) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.