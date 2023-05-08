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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفًا لنظام البيئة، (33) مواطنًا، و(21) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (928) متنًا من الإبل، و(210) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

العقوبة

‏ ‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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الإبلاغ

‏ ‎وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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