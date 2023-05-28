ضبط 57 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 57 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية والصيد في أماكن محظورة.

كما ضبطت مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي، فضلًا عن 25 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 566 متنًا من الإبل و188 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استخدام الحطب المحلي

وتم ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية.

كما ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 7 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 4 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.