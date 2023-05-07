ضبط 69 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 69 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (69) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.قد يهمّك أيضاً
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/PtBwZzpdqc
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 7, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المحميات وأراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 5 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 9 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وتم إلقاء القبض على 53 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1251 متنًا من الإبل و230 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، ومخالفين لنظام البيئة لنقلهما وبيعهما وتخزينهما الحطب والفحم المحليين.
وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بنقل الأحجار دون ترخيص في محافظة أملج.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.