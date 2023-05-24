ضبط 700 رتبة وبدلة ونوط عسكري في محلات مخالفة بالرياض

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ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض 400 رتبة ونوط عسكرية وصادرت 300 بدلة عسكرية بمحلات مخالفة، كما أغلقت اللجنة محلًا تجاريًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية بمحافظة السليل ومحافظة وادي الدواسر.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض.