ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المحميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسيات السورية والبنجلاديشية والمصرية والباكستانية ومقيمين من الجنسية الهندية ومواطنين، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومتنزه السودة بمنطقة عسير.

إجراءات نظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.