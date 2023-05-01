لقطات لتدفق وجريان السيول في بللحمر إسعاف جدة يباشر حالة طبية قادمة من السودان واتساب يطلق ميزة قفل المحادثات برقم سري الخطيب: أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي 14 مليون وظيفة ستختفي من العالم تحذيرات من هجوم قد يشكل مأساة لـ روسيا تتويج الملك تشارلز على كرسي صُنع قبل 700 عام ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المحميات جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات حساب المواطن: مبالغ الدعم لشهر مايو لم تصدر حتى الآن
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسيات السورية والبنجلاديشية والمصرية والباكستانية ومقيمين من الجنسية الهندية ومواطنين، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومتنزه السودة بمنطقة عسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.