ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والمصرية والصومالية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.