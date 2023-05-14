ضبط 94 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 94 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية دون ترخيص.
كما ضبطت 54 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 928 متنًا من الإبل و210 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، و27 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم الحطب والفحم المحليين.
وتم القبض على مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية.
كما ضبطت 10 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 7 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.