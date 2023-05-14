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استغلال رواسب وإشعال نار في المحميات

ضبط 94 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
ضبط 94 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 94 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية دون ترخيص.

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كما ضبطت 54 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 928 متنًا من الإبل و210 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، و27 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم الحطب والفحم المحليين.

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إشعال النار

وتم القبض على مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية.

كما ضبطت 10 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 7 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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