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هناك خلل في التوازن

ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع معدل البطالة في الصين بسبب القيود الصحية الصارمة التي أضرت بالشركات الصغيرة وبثقة المستهلكين، وباتت أهم مشكلة تواجه الاقتصاد الصيني حاليًا هي عدم التوافق بين الوظائف التي يرغبها خريجو الجامعات والوظائف المتاحة.

مستوى قياسي

وارتفعت البطالة بين الخريجين الشباب الذين يبحثون عن عمل في الصين إلى مستوى قياسي غير مسبوق، حيث سجل المعدل بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، مستوى قياسيًا وصل إلى 20.4% في أبريل الماضي، حوالي أربعة أضعاف معدل البطالة الأوسع نطاقًا لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المدن الصينية، والذي وصل في أبريل إلى 5.2%، بحسب بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء.

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وعلى الرغم من إنهاء الحكومة سياسة صفر كوفيد خلال ديسمبر الماضي، إلا أن معدل البطالة بين الشباب ظل مرتفعًا، ليبلغ أعلى مستوى منذ أن بدأت الصين في الإعلان عن الإحصائية عام 2018، إذ إن واحدًا من كل خمسة شباب بات عاطلًا عن العمل.

ضربة جديدة لاقتصاد الصين تتمثل في ارتفاع البطالة

ووفقًا لتقرير أصدره أخيرًا بنك غولدمان ساكس فإن خريجي المدارس المهنية الذين يدرسون تخصصات مثل التعليم والألعاب الرياضية ارتفع بنسبة 20% في عام 2021 مقارنة بعام 2018، في حين تراجع طلب قطاع التعليم على التعيينات الجديدة بشكل ملموس خلال نفس الفترة، وأن تخصص تقنية المعلومات شهد واحدًا من أكبر الزيادات في أعداد الخريجين بين عامي 2018 و2021.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل بطالة الشباب في الصين ذروته في أشهر الصيف (يوليو وأغسطس) مع تدفق خريجي الجامعات الجدد، مشيرًا إلى أن إعادة الشباب إلى العمل سيساعد على الانتعاش الاقتصادي للصين لأنه سيعيد القوة الاستهلاكية للشباب، وهي فئة ديموغرافية تمثل عادة ما يقرب من 20% من الاستهلاك في الصين.

خلل في التوازن

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه منذ عام 2011 بدأ الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤ في النمو، ثم تعافى النمو بعد جائحة كورونا إلا أنه الآن أبطأ بكثير مما كان عليه، وهو ما أدى إلى الخلل في التوازن بين سوق العمل، وعدد خريجي الجامعات وكذلك الأشخاص الذين لا يزالون ينتقلون إلى المدن بحثًا عن العمل، وستزداد هذه المشكلة خصوصًا أن الاقتصاد الصيني في حالة تغير، حيث كانت الصين مصنعًا للعالم بسبب الموارد والعمالة الرخيصة لكن هذا الواقع تغير الآن.

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