Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
أحد أشهر الأمراض المزمنة حول العالم

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحتفل العالم غدًا الثلاثاء 17 مايو الجاري، باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، تحت شعار قس ضغط دمك بدقة، وتحكم به، لعمر أطول؛ بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأضراره الصحية، وتسليط الضوء على حجم انتشار المرض في المجتمع.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أشهر الأمراض المزمنة حول العالم؛ حيث يعاني منه أكثر من 1.13 مليار شخص، ويعد سببًا رئيسيًّا للإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والوفاة المبكرة.

قد يهمّك أيضاً
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من الـ 3 ملايين ريال

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من الـ 3 ملايين ريال

الجدعان: السعودية قدمت 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي

الجدعان: السعودية قدمت 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي

العالم يحتفل بـ القاتل الصامت غدًا

قد يهمّك أيضاً
الهلال بالأزرق أمام الوحدة في نهائي كأس الملك

الهلال بالأزرق أمام الوحدة في نهائي كأس الملك

إشادة بتصرف فهد المفرج مع لاعبي الهلال

إشادة بتصرف فهد المفرج مع لاعبي الهلال

سبب تسمية القاتل الصامت

ووفقًا لوزارة الصحة السعودية فإن اثنين من بين كل خمسة أشخاص بالغين في الشرق الأوسط، مصابان بارتفاع ضغط الدم، ويطلق عليه (القاتل الصامت)؛ حيث قد لا تظهر الأعراض بوضوح.

وتشير بيانات مركز ضغط الدم البريطاني، إلى أن أكبر الزيادات في مرض ضغط الدم تقع في جنوب آسيا وأجزاء من إفريقيا، ويعيش نصف العدد من المصابين في آسيا؛ بما في ذلك أكثر من 230 مليون شخص في الصين، وما يزيد على 200 مليون في الهند.

الوقاية من المرض

ويوصي الأطباء باتباع نمط حياة صحي؛ مثل الحد من تناول الملح والأطعمة الدهنية والسكريات، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والكشف المبكر عن المرض للحد من خطورته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير