ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص

يحتفل العالم غدًا الثلاثاء 17 مايو الجاري، باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، تحت شعار قس ضغط دمك بدقة، وتحكم به، لعمر أطول؛ بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأضراره الصحية، وتسليط الضوء على حجم انتشار المرض في المجتمع.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أشهر الأمراض المزمنة حول العالم؛ حيث يعاني منه أكثر من 1.13 مليار شخص، ويعد سببًا رئيسيًّا للإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والوفاة المبكرة.

سبب تسمية القاتل الصامت

ووفقًا لوزارة الصحة السعودية فإن اثنين من بين كل خمسة أشخاص بالغين في الشرق الأوسط، مصابان بارتفاع ضغط الدم، ويطلق عليه (القاتل الصامت)؛ حيث قد لا تظهر الأعراض بوضوح.

وتشير بيانات مركز ضغط الدم البريطاني، إلى أن أكبر الزيادات في مرض ضغط الدم تقع في جنوب آسيا وأجزاء من إفريقيا، ويعيش نصف العدد من المصابين في آسيا؛ بما في ذلك أكثر من 230 مليون شخص في الصين، وما يزيد على 200 مليون في الهند.

الوقاية من المرض

ويوصي الأطباء باتباع نمط حياة صحي؛ مثل الحد من تناول الملح والأطعمة الدهنية والسكريات، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والكشف المبكر عن المرض للحد من خطورته.