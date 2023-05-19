ضمك عينه على نقاط مباراة الهلال لحسم البقاء

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، في الظهور بشكل مميز خلال مواجهة الهلال اليوم، وتحقيق فوز هام للبقاء في دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

ضمك يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز ضد الهلال اليوم، وحصد 3 نقاط تضمن له البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لنقطتين فقط، من أصل 12 نقطة متاحة، من أجل الوصول إلى النقطة 34، وبالتالي تفادي خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، والبقاء مع الكبار للموسم الخامس على التوالي.

وتصطدم رغبة فارس الجنوب، برغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة نتائجه الإيجابية، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أنه في حالة فوزه اليوم؛ سيتقدم إلى المركز الثالث بعد خسارة الشباب بالأمس.