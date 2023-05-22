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ضمن منافسات الجولة الـ28

ضمك وأبها يكتفيان بالتعادل في الشوط الأول

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
ضمك وأبها يكتفيان بالتعادل في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك وأبها ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل ضمك وأبها

وبدأت مواجهة ضمك وأبها المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، وتعرض سعد الناطق وفاروق شافعي في كرة مشتركة من ركنية عند الدقيقة 17، قبل أن يستكملا اللقاء.

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أهداف سُجلت بعد الدقيقة 100 بدوري روشن

ضمك ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، قبل أن يسجل هلال سوداني الهدف الأول لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتعادل ضمك وأبها.

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ضمك وأبها
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أحداث الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف وتسهيل مهمته في حصد الثلاث نقاط، فيما يسعى أبها لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ضمك وأبها
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز التاسع.

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