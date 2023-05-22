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ضمن منافسات الجولة الـ28

ضمك يحسم ديربي عسير بهدف

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
ضمك يحسم ديربي عسير بهدف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الجنوب لفوز هام بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وانطلق لقاء ضمك ضد أبها الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، وتعرض سعد الناطق وفاروق شافعي في كرة مشتركة من ركنية عند الدقيقة 17، قبل أن يستكملا اللقاء.

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واستمرت المحاولات لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، قبل أن يسجل هلال سوداني الهدف الأول لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتعادل ضمك ضد أبها.

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ضمك وأبها
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

فوز ضمك ضد أبها

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد أنطونيو كرة قوية، إلا أن حارس أبها تألق وتصدى لكرته عند الدقيقة 50، قبل أن يتصدى حارس فارس الجنوب لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 51.

ونجح عبدالله العمار في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 56، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب أبها، نواف الصعدي عند الدقيقة 67، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

عبدالله العمار
العمار – المصدر @SPL

وواصل الفريقان محاولاتهما للتسجيل مجددًا، وسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بديربي عسير بهدف نظيف.

ورفع فارس الجنوب رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 33 نقطة في المركز الـ11.

ضمك وأبها
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

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