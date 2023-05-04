ضمك يزيد أوجاع الوحدة بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك فوزًا كبيرًا على مضيفه الوحدة بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ضمك ضد الوحدة

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فارس الجنوب في إحراز هدفين عبر كل من الجزائري هلال سوداني ومواطنه فاروق شافعي في الدقيقتين الـ 65 والـ91.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الجنوب 32 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 23 نقطة في المركز الـ13.