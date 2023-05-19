ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

يتطلع ضمك بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

مباراة اليوم

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد فارس الجنوب في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

ضمك يتطلع للفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عن الفوز الثاني أمام الهلال في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وفاز بهدف نظيف على الملعب ذاته في الدور الثاني موسم 2020\ 2021.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز، لمنع الهلال للمرة الأولى من الانتصار عليه ذهابًا وإيابًا في موسم واحد، حيث إن مباراة الدور الأول التي أُقيمت في الرياض انتهت بالتعادل 2\2.

ويأمل فارس الجنوب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز ضد الهلال اليوم، وحصد 3 نقاط تضمن له البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، حيث إنه يحتاج إلى نقطتين فقط للاستمرار وسط الكبار.