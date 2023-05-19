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خلال مواجهة الهلال اليوم

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع ضمك بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

مباراة اليوم

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد فارس الجنوب في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

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الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ضمك يتطلع للفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عن الفوز الثاني أمام الهلال في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وفاز بهدف نظيف على الملعب ذاته في الدور الثاني موسم 2020\ 2021.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز، لمنع الهلال للمرة الأولى من الانتصار عليه ذهابًا وإيابًا في موسم واحد، حيث إن مباراة الدور الأول التي أُقيمت في الرياض انتهت بالتعادل 2\2.

ويأمل فارس الجنوب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز ضد الهلال اليوم، وحصد 3 نقاط تضمن له البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، حيث إنه يحتاج إلى نقطتين فقط للاستمرار وسط الكبار.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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