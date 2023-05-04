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في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

ضمك يكسر العقدة ويحقق أول فوز ضد الوحدة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
ضمك يكسر العقدة ويحقق أول فوز ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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كسر الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، عقدة عدم فوزه على الوحدة من قبل خلال مباريات الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوز فارس الجنوب على نادي الوحدة أمس بهدفين دون رد في الجولة الـ25 من دوري روشن.

وبعد مواجهة الأمس، لعب الفريقان 10 مباريات، حيث فاز الوحدة 5 مرات وتعادل الفريقين في 4 مباريات ونجح فارس الجنوب في تحقيق الفوز في لقاء واحد فقط.

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فوز ثمين لـ ضمك

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ضمك ضد الوحدة - 3

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فارس الجنوب في إحراز هدفين عبر كل من الجزائري هلال سوداني ومواطنه فاروق شافعي في الدقيقتين الـ 65 والـ91.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الجنوب 32 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 23 نقطة في المركز الـ13.

وبعد نهاية الجولة الـ25، جاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي: “الاتحاد في الصدارة، برصيد 59 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 56 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.

ضمك ضد الوحدة - 2

 

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