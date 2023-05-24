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كانت في المياه الدولية للقيام بمهام استطلاعية 

طائرات مسيرة تستهدف مدمرة حربية روسية بالبحر الأسود

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
طائرات مسيرة تستهدف مدمرة حربية روسية بالبحر الأسود
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تعرضت إحدى سفن الاستطلاع الحربية الحديثة التي ينظر إليها الغرب عادة على أنها تجسسية، لهجوم بطائرات دون طيار في البحر الأسود، وفقًا لمصادر روسية.

وأفادت قناة ريبار تلغرام المتحالفة مع وزارة الدفاع الروسية، أن سفينة الاستطلاع إيفان خورس حلقت فوقها ثلاث طائرات مسيرة، وفي الوقت نفسه، كانت السفينة يوري إيفانوف، التي تم إطلاقها في عام 2017، في المياه الدولية في البحر الأسود على بعد حوالي 40 ميلًا بحريًا شمال مضيق البوسفور وقت الهجوم.

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صد الهجوم

وقالت القناة: هناك سبب للاعتقاد بأن الطائرات المسيرة انطلقت من سفينة تجارية مدنية، مضيفة أن السفينة الروسية صدت الهجوم المزعوم ولم تسفر عن سقوط ضحايا.

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كما زعمت إحدى قنوات Telegram في وقت لاحق أن السفينة تعرضت للهجوم من سفينة تحمل الحبوب، لكن مصادر روسية اعترضت على ذلك.

سفينة حربية روسية تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة بالبحر الأسود

شكوك بتعرض جسر القرم لهجوم

ويأتي ذلك في الوقت الذي شوهد فيه الدخان يتصاعد من جسر القرم العملاق الذي تسيطر عليه روسيا، مما أثار شكوكًا بأنه تعرض أيضًا لهجوم.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على Telegram دخانًا أبيض يتصاعد من الجسر، كما أنه في الأيام الأخيرة، حظرت روسيا جميع الشاحنات من المرور على الجسر  بسبب مخاوف أمنية محتملة.

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