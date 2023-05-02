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تم إجلاؤهم من السودان

طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

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غادرت طائرة صينية، صباح اليوم الثلاثاء، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 145 مواطنًا صينيًا، تم إجلاؤهم من السودان.

وبحسب ما نشرته “العربية”، تعد هذه الرحلة الثانية التي تغادر مدينة جدة إلى بكين، حيث كان على متن الرحلة الأولى 347 مواطنًا صينيًا تم إجلاؤهم من السودان.

يشار إلى أنه تم منح الرعايا الصينيين تأشيرة استثنائية لمدة شهر، عقب وصولهم من السودان خلال اليومين الماضيين، ولكن السفارة الصينية عملت على تعجيل سفرهم لبلادهم.

وصول الرعايا الصينيين

ووصل الرعايا الصينيين إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة في وقت سابق، على متن السفن البحرية السعودية، التي أجلتهم من بورتسودان، كان في استقبالهم ممثلين من المملكة والصين.

ومن المتوقع أن تكون هناك رحلة ثالثة تحمل على متنها أعداد كبيرة من الرعايا الصينيين، حيث تم تخصيص طائرة بيونج لنقلهم ، حيث تتواصل عمليات المغادرة من مطار جدة من جنسيات أخرى خلال الساعات المقبلة.

 

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