طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا

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غادرت طائرة صينية، صباح اليوم الثلاثاء، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 145 مواطنًا صينيًا، تم إجلاؤهم من السودان.
"تقل 185 مواطنا تم إجلاؤهم من #السودان".. مراسل #العربية يرصد مغادرة طائرة صينية مطار الملك عبد العزيز الدولي بـ #جدة #السعودية
#السودان#الخرطوم pic.twitter.com/lsYM1MvyfNقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 2, 2023
وبحسب ما نشرته “العربية”، تعد هذه الرحلة الثانية التي تغادر مدينة جدة إلى بكين، حيث كان على متن الرحلة الأولى 347 مواطنًا صينيًا تم إجلاؤهم من السودان.
يشار إلى أنه تم منح الرعايا الصينيين تأشيرة استثنائية لمدة شهر، عقب وصولهم من السودان خلال اليومين الماضيين، ولكن السفارة الصينية عملت على تعجيل سفرهم لبلادهم.
ووصل الرعايا الصينيين إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة في وقت سابق، على متن السفن البحرية السعودية، التي أجلتهم من بورتسودان، كان في استقبالهم ممثلين من المملكة والصين.
ومن المتوقع أن تكون هناك رحلة ثالثة تحمل على متنها أعداد كبيرة من الرعايا الصينيين، حيث تم تخصيص طائرة بيونج لنقلهم ، حيث تتواصل عمليات المغادرة من مطار جدة من جنسيات أخرى خلال الساعات المقبلة.