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انتهى التحقيق وأعيد تشغيله بعد ساعة

طائرة مسيرة تغلق مطار جاتويك البريطاني

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
طائرة مسيرة تغلق مطار جاتويك البريطاني
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن مطار جاتويك في لندن، اليوم، أغلق مدرج الطائرات لمدة ساعة تقريبًا.

طائرة مسيَّرة

وقالت شبكة سكاي نيوز: إن المطار أغلق المدرج؛ بسبب ما يشتبه بأنها طائرة مسيَّرة.

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وبحسب متحدث باسم المطار، فإن عمليات المطار توقفت بشكل مؤقت إلى حين إجراء تحقيق في رصد ما يشتبه بأنها طائرة مسيَّرة تحلّق على مقربة من المطار.

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وانتهى التحقيق وأعيد تشغيل المدرج بعد نحو ساعة.

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