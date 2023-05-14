طائرة مسيرة تغلق مطار جاتويك البريطاني

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كشفت تقارير إعلامية أن مطار جاتويك في لندن، اليوم، أغلق مدرج الطائرات لمدة ساعة تقريبًا.
وقالت شبكة سكاي نيوز: إن المطار أغلق المدرج؛ بسبب ما يشتبه بأنها طائرة مسيَّرة.
وبحسب متحدث باسم المطار، فإن عمليات المطار توقفت بشكل مؤقت إلى حين إجراء تحقيق في رصد ما يشتبه بأنها طائرة مسيَّرة تحلّق على مقربة من المطار.
وانتهى التحقيق وأعيد تشغيل المدرج بعد نحو ساعة.