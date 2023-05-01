Icon

رد مورينيو على تدريب تشيلسي Icon طائف الورد أجواء مهرجانية مشوقة في المحاكاة بالتقنية الحديثة Icon أوسيمين يُفاضل بين بايرن ميونخ وسان جيرمان Icon شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته Icon للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر Icon فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال Icon طرح تذاكر مباراة أوراوا والهلال Icon النيابة العامة: لن نتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات Icon ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند Icon لقطات لإنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتقديم تجربة مليئة بالترفيه والأنشطة

طائف الورد أجواء مهرجانية مشوقة في المحاكاة بالتقنية الحديثة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
طائف الورد أجواء مهرجانية مشوقة في المحاكاة بالتقنية الحديثة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أخذت المشاهد التفاعلية في مهرجان طائف الورد في نسخته الثالثة، نهجًا خياليًا في محاكاة الورد الطائفي بالتقنية الحديثة في أجواء عصرية مريحة، بتقديم تجربة مليئة بالترفيه مع نشاطات تفاعلية ضوئية ومرئية للزوار كافة، إضافة إلى العروض والمشاهدات الحية التي تحكي قرون وأزمنة وردة الطائف، بهدف تعزيز القيمة للمشهد الثقافي والاقتصادي والتاريخي الخاصة بالورد الطائفي منذ أمد بعيد.

ابتكار الفعاليات

ونقلت أجواء مهرجان طائف الورد؛ جميع الرواد والمهتمين والسائحين من المنصة المحلية إلى العالمية في ابتكار الفعاليات النوعية، ضمن أجواء مهرجانية مشوقة مليئة بالتجارب الترفيهية والتفاعلية المتنوعة الرائعة، متيحًا الفرصة أمام زواره لاستكشاف العروض المنتشرة في أرجاء منتزه الردف في وسط مدينة الطائف، و الاستمتاع بالتجول بين الفعاليات و ما يصاحبها من مناطق مثل: قرية الورد، وجبل وترانيم الورد التفاعلية، و ممر الانطباعية، ومعرض عبق الملوك، ومنطقة السوق، ومنطقة المسرح، ومنطقة الطعام، ومنطقة الطفل، إلى جانب أنشطة وورش العمل الحيّة وغيرها.

قد يهمّك أيضاً
مملكة الإنسانية تجلي مواطنيها ورعايا الدول عبر 6 مراحل

مملكة الإنسانية تجلي مواطنيها ورعايا الدول عبر 6 مراحل

العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو

العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو

العروض الحية

ووثقت عدسة “واس” ترانيم الورد وجبل الورد الطائفي وما تضمنته من باقة واسعة من العروض الحية العصرية للورد الطائفي؛ جذبت أعداداً كبيرة من زوار المهرجان من الأسر والأفراد، ومشاركة ملحوظة من الأطفال والنشء الذين تجتذبهم هذه اللوحات التفاعلية الاستعراضية، متيحةً الفرصة أمام الزوار وعشاق الورد الطائفي للاستمتاع بالمناظر المميزة لهوية الورد، والتجارب الترفيهية الفريدة التي تتضمنها، مع الشاشات ضخمة التي صممة خصيصاً مزودة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد الحديثة، التي جعلت عشاق مهرجان طائف الورد من التواجد في قلب الحدث واستشعار جمال المكان، و الاستمتاع بالعروض الترفيهية الغامرة التي توفرها أحدث التقنيات.

وتسلط منطقة جبل الورد الطائفي وترانيم الورد الضوء على رؤية وعطاء الورد الطائفي، التي ترتكز على ترسيخ وتعزيز ثقافة التنوع الثقافي والسياحي والترفيهي والتحول الاقتصادي لورد الطائف العلامة الوردية الجاذبة سياحيًا وأدوات تطويرها و تسويقها لكافة شرائح المجتمع المحلي أو الدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون...

السعودية اليوم
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
السعودية اليوم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي...

السعودية اليوم
رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم
السعودية اليوم

رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم

السعودية اليوم
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
السعودية اليوم

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

السعودية اليوم
سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد
السعودية اليوم

سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد

السعودية اليوم
الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
تكنولوجيا

الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تكنولوجيا
“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
السوق

“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

السوق